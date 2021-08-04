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    Vito Pereira onay verdi Fenerbahçe harekete geçti!

    Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de Miguel Borja sesleri yükseliyor.Vedat Muriç ve Sörloth konusunda beklenen adımları atamayan Fener yönetimi Pereira'nın onay verdiği Miguel Borja için Palmeiras'la ilk resmi teması sağladı...

    Borja için ilk hamle!

    Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de Miguel Borja sesleri yükseliyor.

    BEKLEMEYE GEÇİLDİ
    Vedat Muriç ve Alexander Sörloth konusunda kulüplerinin tavırları nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı- Lacivertliler, Miguel Borja için Palmeiras'la resmi teması sağladı... Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne 2 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

    RAPOR ÇOK OLUMLU
    Oyuncu izleme komitesinin Kolombiyalı forvet için çok olumlu bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki Borja'nın Palmeiras'la sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek.

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