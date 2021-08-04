Vito Pereira onay verdi Fenerbahçe harekete geçti!

Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de Miguel Borja sesleri yükseliyor.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Vedat Muriç ve Alexander Sörloth konusunda kulüplerinin tavırları nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı- Lacivertliler, Miguel Borja için Palmeiras'la resmi teması sağladı... Fenerbahçe'nin Brezilya kulübüne 2 milyon Euro'luk teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

RAPOR ÇOK OLUMLU

Oyuncu izleme komitesinin Kolombiyalı forvet için çok olumlu bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında. 28 yaşındaki Borja'nın Palmeiras'la sözleşmesi Aralık 2022'de sona erecek.