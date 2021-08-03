Filenin Sultanları yarı final peşinde: Türkiye Güney Kore voleybol maçı (CANLI)

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Filenin Sultanları, rakibini saf dışı bırakıp yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Milliler, Güney Kore'yi elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.
Türkiye ile Güney Kore'nin karşı karşıya geldiği çeyrek final maçı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...
CANLI SKOR
4. SET OYNANIYOR: TÜRKİYE 6-2 GÜNEY KORE
İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 GÜNEY KORE
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 GÜNEY KORE
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-28 GÜNEY KORE
4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:
07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi