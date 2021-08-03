Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.08.2021 04:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 04:44
    ABONE OL

    Filenin Sultanları yarı final peşinde: Türkiye Güney Kore voleybol maçı (CANLI)

    Türkiye ile Güney Kore, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol çeyrek finalinde karşı karşıya geliyor. B Grubu'nu 3. sırada bitiren Filenin Sultanları, rakibini devirip yarı final biletini almak istiyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız turu geçmesi halinde, Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle eşleşecek.

    Filenin Sultanları yarı final peşinde

    Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Güney Kore ile eşleşti. Filenin Sultanları, rakibini saf dışı bırakıp yarı final biletini cebine koymayı amaçlıyor. Milliler, Güney Kore'yi elemesi durumunda yarı finalde Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi galibiyle oynayacak.

    Türkiye ile Güney Kore'nin karşı karşıya geldiği çeyrek final maçı Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da oynanıyor. Kritik müsabakanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...



    CANLI SKOR

    4. SET OYNANIYOR: TÜRKİYE 6-2 GÜNEY KORE

    İLK SET SONUCU: TÜRKİYE 25-17 GÜNEY KORE

    2. SET SONUCU: TÜRKİYE 17-25 GÜNEY KORE

    3. SET SONUCU: TÜRKİYE 26-28 GÜNEY KORE

    4 Ağustos'ta oynanacak çeyrek final mücadelelerinde fikstür şu şekilde:

    07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

    11.00 Sırbistan-İtalya

    15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    YKS tercih süresinde uzatma!
    Haberler Spor Filenin Sultanları yarı final peşinde: Türkiye Güney Kore voleybol maçı (CANLI)