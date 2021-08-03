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    • 03.08.2021 20:38
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    Fenerbahçe'den Miguel Borja hamlesi! İlk temas sağlandı...

    Fenerbahçe'de forvet bölgesi için yürütülen transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, Palmeiras formasını giyen Miguel Borja için ilk resmi teması sağladı. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fener’den Borja hamlesi

    Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.

    Alexander Sörloth ve Vedat Muriç konusunda kulüplerinin tavrı nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı-Lacivertliler rotasını Brezilya'ya çevirdi.



    Yönetim, Palmeiras formasını giyen Miguel Borja için ilk resmi teması sağladı. Alınan bilgilere göre 28 yaşındaki Kolombiyalı forvet için 2 milyon Euro'luk teklif yapıldı.



    Brezilya kulübünün Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Borja'nın fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.




        Bir süredir Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan tecrübeli forvet için Siyah-Beyazlılar'ın şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadığı da gelen bilgiler arasında.



        Ülkesinde Deportivo Cali altyapısında futbola başlayan Miguel Borja aralarında Cucuta, Livorno, Olimpo ve Santa Fe'nin bulunduğu birçok takımın formasını giydi. Geçen sezon Kolombiya'da Junior FC takımında kiralık olarak görev yapan yıldız futbolcu 22 maçta 14 gole imzasını attı.



        19 kez Kolombiya formasını giyip 5 kez rakip ağları sarsan Miguel Borja 1.83 boyunda.

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