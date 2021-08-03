Fenerbahçe'den Miguel Borja hamlesi! İlk temas sağlandı...

Forvet transferini Süper Lig'in ilk haftasına yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hız kazandı.
Alexander Sörloth ve Vedat Muriç konusunda kulüplerinin tavrı nedeniyle beklenen adımları atamayan Sarı-Lacivertliler rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Yönetim, Palmeiras formasını giyen Miguel Borja için ilk resmi teması sağladı. Alınan bilgilere göre 28 yaşındaki Kolombiyalı forvet için 2 milyon Euro'luk teklif yapıldı.
Brezilya kulübünün Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Borja'nın fiyatını 5 milyon Euro olarak belirlediği ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.