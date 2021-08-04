Fenerbahçe'de transfer kaosu! Yüksek maaşlar sebebiyle yollar ayrılamıyor...

Şu anda Sarı-Lacivertliler'in elindeki lisanslı futbolcu sayısı sadece 16. Üstelik Fenerbahçe 13 Ağustos'ta Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya liste göndermek zorunda. Kanarya 15 Ağustos'ta ise Adana Demirspor deplasmanında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

Bu nedenle yönetim önündeki çok kısa süre içinde hem oyuncu göndermeye, hem transfer yapmaya hem de lisans krizini çözmeye çalışacak. Ayrıca Mbwana Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunla satın alma opsiyonu devreye girdiği için Finansal Fair Play anlaşması gereği kulüp şu anda 6 milyon Euro eksi bakiyede. Yani Sarı-Lacivertliler'in bonservisiyle futbolcu alabilmesi için mutlaka transfer geliri elde etmesi de gerekiyor.

Yönetimin yaşanan krizi nasıl çözüme kavuşturacağı büyük bir merakla bekleniyor.