Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.08.2021 18:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2021 19:12
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de transfer kaosu! Yüksek maaşlar sebebiyle yollar ayrılamıyor...

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transfer kaosu yaşanyor. Tam tamına 37 sözleşmeli futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira’nın gözden çıkardığı isimlerle yüksek maaşları nedeniyle yollarını ayıramıyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de transfer kaosu!

    Şu ana kadar Serdar Dursun ve Steven Caulker'ın dışında transfer hamlesi yapamayan Fenerbahçe'de tam anlamıyla kaos ortamı hakim.

    Tam tamına 37 sözleşmeli futbolcusu bulunan Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Pereira'nın gözden çıkardığı isimlerle yüksek maaşları nedeniyle yollarını ayıramıyor.

    YILDIZ İSİMLERİN DE LİSANSI YOK
    Yönetim bu nedenle büyük bir limit problemi yaşıyor ve hedeflenen transferleri gerçekleştiremiyor. Yeni transferler Serdar Dursun ve Caulker'a lisans çıkaramayan Fenerbahçe'de Jose Sosa, Miha Zajc, Berke Özer ve Samatta gibi isimlerin de lisansı bulunmuyor.

    Şu anda Sarı-Lacivertliler'in elindeki lisanslı futbolcu sayısı sadece 16. Üstelik Fenerbahçe 13 Ağustos'ta Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya liste göndermek zorunda. Kanarya 15 Ağustos'ta ise Adana Demirspor deplasmanında Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak.

    Bu nedenle yönetim önündeki çok kısa süre içinde hem oyuncu göndermeye, hem transfer yapmaya hem de lisans krizini çözmeye çalışacak. Ayrıca Mbwana Samatta'nın 6 milyon Euro'luk zorunla satın alma opsiyonu devreye girdiği için Finansal Fair Play anlaşması gereği kulüp şu anda 6 milyon Euro eksi bakiyede. Yani Sarı-Lacivertliler'in bonservisiyle futbolcu alabilmesi için mutlaka transfer geliri elde etmesi de gerekiyor.
    Yönetimin yaşanan krizi nasıl çözüme kavuşturacağı büyük bir merakla bekleniyor.

        İŞTE GÖZDEN ÇIKARILAN İSİMLERİN MAAŞLARI

        Samatta 3.2 milyon Euro
        Perotti 2 milyon Euro
        Thiam 1.5 milyon Euro
        Lemos 850 bin Euro
        Zanka 1.7 milyon Euro
        Dirar 2 milyon Euro

        Sadık 400 bin Euro
        Ademi 700 bin Euro
        Sinan 1 milyon Euro
        Caner 1 milyon Euro
        TOPLAM 14.3 milyon Euro

        ŞU ANDA LİSANSI OLAN İSİMLER
        Altay
        Szalai
        Osayi
        Caner
        Pelkas
        Valencia
        Ferdi
        Novak
        İrfan Can
        Luiz Gustavo
        Tisserand
        Mert Hakan
        Mesut Özil
        Nazım
        Ozan Tufan
        Serdar Aziz

        LİSANSI OLMAYANLAR
        Caulker
        Serdar Dursun
        Miha Zajc
        Berke
        Zanka
        Jose Sosa
        Thiam
        Sinan Gümüş
        Samatta
        Dirar
        Barış Alıcı
        Kemal Ademi

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İşte YAŞ kararları
        Haberler Spor Fenerbahçe'de transfer kaosu! Yüksek maaşlar sebebiyle yollar ayrılamıyor...