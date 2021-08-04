Oğulcan Çağlayan kararı sonrası Galatasaray'dan TFF'ye yaylım ateşi

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, TFF Tahkim Kurulu'nun verdiği Oğulcan Çağlayan kararına ilişkin, "Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız" dedi.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Galatasaray'ın Oğulcan Çağlayan kararına yaptığı itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesiyle ilgili TT Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Bu kararın kendilerini çok şaşırttığını dile getiren Epözdemir, "Çünkü emsali yok. Sözleşmesinin bitimine 6 hafta kala bir oyuncunun sözleşmesini haksız şekilde feshettiği öne sürülüyor ancak bütün yılın bonservisi tazminat olarak değerlendiriliyor. Daha önce görülmemiş, emsali görülmemiş bir karardan bahsediyoruz. Hukukun temel evrensel prensiplerine, tazminat hukukunun temel prensiplerine aykırı bir karar. Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Evet Anayasa'nın 59. maddesi, 'Tahkim'in kararı kesindir' diyor ama kesin olan kararlar, sportif, idari ve yönetsel kararlar. Ekonomik sonuç doğuran, sözleşmesel ihtilaftan kaynaklanan kararlara yargı yolu açık. Bu süreç devam ederken transfer yasağı kararı alınmış. Yönetim Kurulu'na itirazda bulunduk; 'Bu alacak, kesin bir alacak değil ve transfer yasağı uygulayamazsınız' dedik. Yönetim Kurulu bu talebimizi reddetti ve Tahkim Kurulu'na başvurduk" ifadelerini kullandı.
"OYUNCUYLA İLGİLİ BU KARAR HUKUKA AYKIRIDIR"
TFF Tahkim Kurulu'nun verdiği kararın Oğulcan Çağlayan'ın çalışma özgürlüğünü kısıtladığını savunan Başkan Yardımcısı Epözdemir, "25 Haziran 2021 tarihinde tarihten 40 gün önce dedi ki; 'Transfer yasağını kaldırıyorum, hukuki süreç devam ediyor. Ortada kesinleşmiş bir karar yoktur'. Öte yandan UEFA'ya da başvuru yaptık. TFF bu kez oyuncunun lisansını vermedi. Bir başvuru daha yaptık ve bu kararın hukuksuz olduğunu belirttik. 'Bölge Adliye Mahkemesi ret verdi ama Yargıtay'a taşıdık biz bunu, olağan kanun yolu devam ediyor. Oyuncuyla ilgili bu karar hukuka aykırıdır. Bu oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlar. Öze dokunur. Bunu yapamazsınız' dedik" diye konuştu.