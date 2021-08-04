Oğulcan Çağlayan kararı sonrası Galatasaray'dan TFF'ye yaylım ateşi





"PARALEL BİR KARAR VERİLİR DİYE DÜŞÜNDÜK"

Tahkim Kurulu tarafından ret kararı verilmesini beklemediklerine vurgu yapan Rezan Epözdemir, şöyle devam etti: "TFF tam üç hafta karar vermedi, nihayetinde 2 Ağustos'ta ret kararı verdi Oğulcan bakımından. Biz de dün itibarıyla bugün verilecek listeye yetiştirmek için Tahkim Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını talep ettik ve Tahkim Kurulu toplandı. Elimizde 40 gün önce verilmiş bir karar var, kulüp tarafından verilmiş bir karar ver. Transfer yasağını kaldırmış biz de paralel bir karar verilir diye düşündük."



"HUKUKİ DAYANAKTAN YOKSUN BİR KARARDAN BAHSEDİYORUZ"

TFF tarafından kendilerine tebliğ edilen yazıda kararın oy birliğiyle alındığı fakat TFF'nin resmi sitesinde ise oy çokluğu ibaresinin bulunduğunun altını çizen Epözdemir, "22.30'da TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada 'oy çokluğu' yazıyor, 22.32'de bize fakslanan kararda 'oy birliğiyle' yazıyor. Herhalde arada her şeye rağmen dik durmaya çalışan muhalif üyelerdi, anladığım kadarıyla bu süreçte ikna edilmiş ve muhalifler de 'Hiçbir çatlak ses olmadan' oy birliğine dönüşmüş. Manidar ve düşündürücüdür bu. Bu bile bu kararın hukuk garabeti olduğunu ortaya koyuyor. Kerameti kendinden menkul bir karardan bahsediyoruz. Açıkçası hukuki dayanaktan yoksun bir karardan bahsediyoruz. 40 gün aynı şartlar devam ederken taban tabana zıt bir karardan bahsediyoruz" dedi.