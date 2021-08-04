Katar'dan Falcao'ya flaş teklif: Bonservisini al 6 milyon euroyu kap

Galatasaray'a geldiği günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar medyası, Al Sadd takımının ünlü golcüyü gözüne kestirdiğini sayfalarına taşıdı.
Al Sadd kulübü, Radamel Falcao bonservis sorununu çözerse onunla masaya oturacak. Tecrübeli golcü için bonservis ödemek istemeyen Al Sadd, maaş konusunda ise cömert davranacak.
Kolombiyalı yıldız için kesenin ağzını açan Al Sadd'ın bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir sözleşme sunacağı iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Falcao için Sarı-Kırmızılılar'ın vereceği cevap merak ediliyor.