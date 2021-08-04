Katar'dan Falcao'ya flaş teklif: Bonservisini al 6 milyon euroyu kap

Cimbom'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve çok maç kaçıran Falcao'ya ABD ve Meksika Ligi takımlarının da ilgisi var. Geçen sezon Galatasaray formasıyla sadece 18 maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao, 9 gol atarken 2 de asiste imza attı.

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