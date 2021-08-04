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    • 04.08.2021 12:34
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    Katar'dan Falcao'ya flaş teklif: Bonservisini al 6 milyon euroyu kap

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Radamel Falcao ile devam edilmek istenmediğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kolombiyalı yıldıza Katar'dan sürpriz bir talip çıktı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Katar’dan Falcao’ya flaş teklif: Bonservisini al parayı kap

    Galatasaray'a geldiği günden beri istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Katar medyası, Al Sadd takımının ünlü golcüyü gözüne kestirdiğini sayfalarına taşıdı.

    Al Sadd kulübü, Radamel Falcao bonservis sorununu çözerse onunla masaya oturacak. Tecrübeli golcü için bonservis ödemek istemeyen Al Sadd, maaş konusunda ise cömert davranacak.

    Kolombiyalı yıldız için kesenin ağzını açan Al Sadd'ın bonuslarla beraber yaklaşık 6 milyon Euro'luk bir sözleşme sunacağı iddia edildi. Galatasaray ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Falcao için Sarı-Kırmızılılar'ın vereceği cevap merak ediliyor.

        Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Başkan Burak Elmas, Falcao ile özel olarak görüştüğünü belirtmişti. Elmas, bu görüşmede Falcao'ya yüksek maaşından dolayı kendisiyle yola devam edemeyeceğini söylemişti.

        Cimbom'a geldiği günden beri sakatlıklarla boğuşan ve çok maç kaçıran Falcao'ya ABD ve Meksika Ligi takımlarının da ilgisi var. Geçen sezon Galatasaray formasıyla sadece 18 maça çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Falcao, 9 gol atarken 2 de asiste imza attı.

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