Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalırken kulüplerimizin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bir dönem önemli kariyerlere sahip, büyük takımlarımızda forma giyen ve transfer savaşları çıkaran bazı futbolcuların halen kendisine kulüp bulamaması dikkatleri çekiyor.
İşte Türkiye'de 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi boşta olan Türk yıldızlar:
Mustafa Pektemek: 32 yaşında. 2011'de 4 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'den Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Kayserispor'la anlaşma noktasına geldi ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Şimdi ismi TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'la anılıyor.
Mehmet Ekici: 31 yaşında. Bir dönem Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiriyordu. Milli Takım'ın kilit isimlerinden birisiydi. 2017'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşı çıkardı. Ancak Kadıköy'de beklediğini bulamadı. 4 Ağustos'ta Fenerbahçe'den ayrıldı ve tam 1 yıldır boşta. Ekici'nin ismi de şu sıralar Bursaspor ile anılıyor.