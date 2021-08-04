Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalırken kulüplerimizin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bir dönem önemli kariyerlere sahip, büyük takımlarımızda forma giyen ve transfer savaşları çıkaran bazı futbolcuların halen kendisine kulüp bulamaması dikkatleri çekiyor.