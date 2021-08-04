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    • 04.08.2021 12:08
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    • 04.08.2021 12:08
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    Bir zamanlar gözdeydiler şimdi kulüpleri yok!

    Süper Lig’in başlamasına çok kısa bir süre kalırken kulüplerimizin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bir döneme damga vuran Süper Lig yıldızlarının kulüp bulamaması ise dikkatleri çekiyor. İşte Türkiye’de 8 Eylül’de sona erecek transfer dönemi öncesi boşta olan Türk yıldızlar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Bir zamanlar gözdeydiler şimdi kulüpleri yok!

    Süper Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kalırken kulüplerimizin transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Bir dönem önemli kariyerlere sahip, büyük takımlarımızda forma giyen ve transfer savaşları çıkaran bazı futbolcuların halen kendisine kulüp bulamaması dikkatleri çekiyor.


    İşte Türkiye'de 8 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi boşta olan Türk yıldızlar:

    Mustafa Pektemek: 32 yaşında. 2011'de 4 milyon Euro'ya Gençlerbirliği'den Beşiktaş'a transfer olmuştu. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla başarılı bir sezon geçirdi. Kayserispor'la anlaşma noktasına geldi ancak transfer son anda gerçekleşmedi. Şimdi ismi TFF 1. Lig'de mücadele eden Bursaspor'la anılıyor.


    Mehmet Ekici: 31 yaşında. Bir dönem Trabzonspor formasıyla fırtınalar estiriyordu. Milli Takım'ın kilit isimlerinden birisiydi. 2017'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük bir transfer savaşı çıkardı. Ancak Kadıköy'de beklediğini bulamadı. 4 Ağustos'ta Fenerbahçe'den ayrıldı ve tam 1 yıldır boşta. Ekici'nin ismi de şu sıralar Bursaspor ile anılıyor.


        Volkan Şen: 34 yaşında. Bursaspor'un 2010 yılındaki tarihi şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Önce Trabzonspor ardından da Fenerbahçe formalarını giydi. Milli Takım'da da 26 kez görev yaptı. 1 yıl kulüpsüz kaldıktan sonra geçen sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor formasını giydi. 21 Haziran'da sözleşmesi sona erdi ve henüz kendisine kulüp bulamadı.


        Ersan Adem Gülüm: 34 yaşında. 2010 yılında Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki büyük transfer savaşı sonrası tercihini Siyah-Beyazlılar'dan yana kullandı. Uzun boyu ve güçlü fiziği ile ligimizde fark yarattı. 2016 yılında 7 milyon Euro karşılığında Çin'e transfer oldu. Ardından yeniden Beşiktaş'a dönse de eski performansını yakalayamadı. Son olarak geçen sezon Antalyaspor formasını giydi. 1 Temmuz'dan bu yana boşta.


        Ömer Şişmanoğlu: 32 yaşında. Antalyaspor formasıyla adını duyurdu. 2013 yılında 1.7 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. Ancak Siyah-Beyazlı takımda tutunamadı. Süper Lig'de birçok takımın formasını giydikten sonra geçen sezon 1. Lig ekibi Tuzlaspor'da görev yaptı. 27 Nisan tarihinde boşa çıktı ve henüz kendisine takım bulamadı.



            Mehmet Özcan: 22 yaşında. Geçtiğimiz yıllarda büyük kulüplerin dikkatini çekti. Bir dönem adı Galatasaray ile çok sık şekilde anıldı. Ardından performansında büyük düşüş yaşandı. Eskişehirspor 3. Lig'e düşünce takımdan ayrıldı. Uzun süredir boşta olmasına rağmen henüz bir takımla sözleşme imzalamadı.

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