Hedef yeniden Maksimovic

Başkan Ali Koç'tan ilk 11'de oynayacak 4 transfer isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın eksik gördüğü bölgelerden birisinin de savunma olduğu öğrenildi. Yeni transfer Steven Caulker'ın şu ana kadarki performansından memnun kalmayan Portekizli hocanın raporu sonrası harekete Fenerbahçe yönetiminin listesinin ilk sırasında Nikola Maksimovic olduğu belirlendi.

LAZİO'YA GİTMEK İSTEDİ AMA

Sarı-Lacıvertli yönetim, Napoli ile sözleşmesi sona eren Sırp yıldızla yaklaşık 1 ay önce masaya oturmuştu. O dönem Maksimovic'in yüksek maaş talebi ve Lazio'ya gitme isteği nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşamadı.

3.5 MİLYON EURO TALEP ETMİŞTİ

Bunun üzerine yönetim, Sırp stoperle yeniden temasa geçme kararı aldı. Sarı-Lacivertliler'in Maksimovic'e bonuslarla beraber yıllık 2.5 milyon Euro'luk teklif yapma hazırlığında olduğu öğrenildi. Tecrübeli yıldız daha önce yapılan görüşmere 3.5 milyon Euro istemişti.

MAAŞINDA İNDİRİME GİTTİ!

Ancak Maksimovic'in maaş talebinde indirime gittiği gelen bilgiler arasında. Daha önce Kızılyıldız, Torino ve Spartak Moskova formalarını giyen Maksimovic 25 kez Sırp Milli Takımı'nda görev yaptı. Napoli formasıyla 99 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu 1.93 boyunda.