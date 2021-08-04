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    • 04.08.2021 12:41
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    • 04.08.2021 12:41
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    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi?

    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray maçı şifresiz mi sorusuna futbolseverler yanıt arıyor. Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da oynanacak ilk maçta temsilcimiz avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Bu maçı canlı izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Peki; GS St. Johnstone maçı hangi kanalda şifresiz mi? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi?

    GS St. Johnstone maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johstone ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini eleyerek play-off turuna kalmayı hedefliyor. İki takım arasındaki ilk maç İstanbul'da oynanacak. Peki; Galatasaray St. Johstone maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

    İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

    Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray St Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 tarihinde 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

    Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda PSV Eindhoven karşısında istediği sonucu alamayan Galatasaray'ın Avrupa yolculuğu UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek. Saat 20.00'de D-Smart'ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00'de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek.

        Galatasaray - St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.

        MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

        Galatasaray: Muslera, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Marcao Teixeira, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Kerem Aktürkoğlu, Babel

        St. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Middleton, McCann, Rooney, Booth, Kane
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