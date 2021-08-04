Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi?

GS St. Johnstone maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johstone ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini eleyerek play-off turuna kalmayı hedefliyor. İki takım arasındaki ilk maç İstanbul'da oynanacak. Peki; Galatasaray St. Johstone maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?