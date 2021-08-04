Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman? GS maçı hangi kanalda şifresiz mi?

GS St. Johnstone maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoç temsilcisi St. Johstone ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini eleyerek play-off turuna kalmayı hedefliyor. İki takım arasındaki ilk maç İstanbul'da oynanacak. Peki; Galatasaray St. Johstone maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?
İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray St Johnstone maçı 5 Ağustos 2021 tarihinde 21.00'da oynanacak. Karşılaşma Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.
Türkiye'nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.