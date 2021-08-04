Galatasaray'da büyük kriz! Mustafa Cengiz ve eski ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ihraç edilebilir

Galatasaray'ın yeni yönetimi tüzük kuralı ihlal edildiği gerekçesiyle bir önceki yönetimden 7 kişiyi kulüpten ihraç edilmesi için disipline sevk etti. Eski Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, tüzüğün 109. maddesi gereği seçimi iptal ettikleri gerekçesiyle ihraç talebiyle karşı karşıya kaldı. Tüzük kurallarını uygulamakla yükümlü olan yeni yönetimin disiplin sevki sonrası bu 7 isim için disiplin kurulu savunma istedi. Kurul savunmaları tatmin edici bulmaz ve yeni yönetimin kararını onaylarsa, konu ilk yapılacak genel kurula taşınacak. Burada 7 yöneticinin kulüpten ihracı oylanacak.

OYLAMA AÇIK YAPILACAK

İhraç konusu genel kurula taşınırsa açık olarak oylama yapılacak. Üyeler ellerini kaldırıp 7 ismin ihraç olup olmayacağına karar verecek.