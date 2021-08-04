Dieng için kıran kırana pazarlık! Galatasaray'ın elini güçlendiren gelişme

Galatasaray transfer gündeminde ilk sırada yer alan Aliou Dieng için pazarlıklarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Mali'li orta alan oyuncusunu en uygun maliyetle bitirmek için büyük çaba harcıyor.
Mısır basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray, Dieng'in takımı El Ahly'ye 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Mısır kulübü kapıyı 8 milyon Euro'dan açmış durumda. Ayrıca El Ahly'nin sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği de gelen bilgiler arasında.
Sarı-Kırmızılılar, bonus maddeleri ile birlikte maksimum 5 milyon Euro seviyelerine çıkmayı düşünüyor. Bu durumda El Ahly'nin tavrı transferde belirleyici olacak. Ayrıca Mısır basını, Dieng'in artık kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve kulübüne ayrılık kararını ilettiğini yazdı.