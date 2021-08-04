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    • 04.08.2021 12:49
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    Dieng için kıran kırana pazarlık! Galatasaray'ın elini güçlendiren gelişme

    Orta saha için arayışlarına devam eden Galatasaray, Mısır'da forma giyen Aliou Dieng'i transfer etmek için pazarlıkları sürdürüyor. Dieng'in de Avrupa'da forma giymek istemesi sarı-kırmızılı ekibin bu transferde elini güçlendiriyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Dieng için kıran kırana pazarlık

    Galatasaray transfer gündeminde ilk sırada yer alan Aliou Dieng için pazarlıklarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla istediği Mali'li orta alan oyuncusunu en uygun maliyetle bitirmek için büyük çaba harcıyor.



    Mısır basınına da yansıyan haberlere göre Galatasaray, Dieng'in takımı El Ahly'ye 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Ancak Mısır kulübü kapıyı 8 milyon Euro'dan açmış durumda. Ayrıca El Ahly'nin sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği de gelen bilgiler arasında.



    Sarı-Kırmızılılar, bonus maddeleri ile birlikte maksimum 5 milyon Euro seviyelerine çıkmayı düşünüyor. Bu durumda El Ahly'nin tavrı transferde belirleyici olacak. Ayrıca Mısır basını, Dieng'in artık kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve kulübüne ayrılık kararını ilettiğini yazdı.



        Bu gelişmenin El Ahly kulübünün pazarlıklardaki elini zayıflatabileceği de ifade ediliyor. Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferinde olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya koydu. Ancak Mısır kulübünün bu formüle sıcak bakmadığı belirlendi.



        23 yaşında ve 1.84 boyunda olan Aliou Dieng orta alanda yüksek fizik gücü ve mücadeleci futboluyla ön plana çıkıyor. 12 kez Mali Mili Takımı formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Dieng geçen sezon El Ahly takımında 44 resmi maça çıkarken, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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