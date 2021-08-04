Dieng için kıran kırana pazarlık! Galatasaray'ın elini güçlendiren gelişme





Bu gelişmenin El Ahly kulübünün pazarlıklardaki elini zayıflatabileceği de ifade ediliyor. Bir başka iddiaya göre ise Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferinde olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de masaya koydu. Ancak Mısır kulübünün bu formüle sıcak bakmadığı belirlendi.