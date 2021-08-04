Ferhat Arıcan'dan tarihi başarı: Cimnastikte ilk olimpiyat madalyamızı kazandık!

Ferhat Arıcan'dan tarihi başarı... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü odu ve bronz madalya aldı. Ferhat Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Aynı kategoride Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalya kazandı.

BU TÜRKİYE'NİN MADALYASI....

Kazandığı madalya sonrası açıklamalarda bulunan Ferhat başarısını, "Sadece cimnastik tarihi değil, Türk spor tarihinin büyük başarısı oldu. İnşallah daha da iyileri gelecek ama şimdi bunun keyfini çıkarma zamanı. Boynumda olan madalya tüm Türkiye'nin madalyasıdır." ifadeleriyle değerlendirdi.

İLKLERİ BAŞARMAYA DEVAM

Ferhat Arıcan öte yandan Tokyo'da ilkleri başaran milli sporcularımız Mete Gazoz, Yasemin Adar, Rıza Kayaalp, Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu'nun arasına adını yazdırdı. Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı da elde ettiği sonuçla Türk sporunda ilkleri yaşatan ekip oldu. Sporcularımız şu ana kadar 6 madalya aldı. 2 madalyayı da garantiledi.

İLK TEBRİK KASAPOĞLU'NDAN

Cimnastikte bronz madalya alarak tarihe geçen Ferhat Arıcan'ı ilk tebirk eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu oldu.