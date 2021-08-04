Fenerbahçe'nin istenmeyen adamı Jose Sosa'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Sarı-kırmızılı kurmaylar, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Jose Sosa'yı liste başına çekti. Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki tecrübeli yıldızı uygun bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmak isteyen İzmir ekibi temaslara başladı.