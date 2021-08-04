2020 Türkiye Olimpiyat programı ve sonuçları! 4 Ağustos Türkiye yarışacak sporcular!

2020 Türkiye Olimpiyat programı ve sonuçları! 4 Ağustos Türkiye Olimpiyat programı arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün yarışacak sporcularımızın performansını izlemek isteyen sporseverler 2020 Türkiye Olimpiyat programı hakkında sorgulama yapıyor. İşte; 4 Ağustos Olimpiyatlar Türkiye programı!
TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 4 AĞUSTOS
Boksta kadınlarda madalyayı garantileyen 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ile 69 kiloda Busenaz Sürmeneli yarı final maçlarına çıktı.
Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen'i mağlup ederek finale yükseldi!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'nci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.
Atletizmde Eşref Apak'ın erkekler çekiç atmada final mücadelesi TSİ 14.15'te başlayacak.
Güreşte serbest stilde 86 kiloda Osman Göçen ve 57 kiloda Süleyman Atlı, mindere son 16 turunda çıkacak. Osman'ın Japon Sohsuke Takatani'yle yapacağı müsabaka TSİ 05.44'te, Süleyman'ın ise İranlı Reza Atrinagharchi'yle karşılaşması TSİ 05.58'de gerçekleşecek. İki sporcu da rakiplerini geçmesi durumunda çeyrek final ve yarı final maçlarını aynı gün oynayacak.
Yelkende ise 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin madalya mücadelesi TSİ 08.30'da başlayacak.