2020 Türkiye Olimpiyat programı ve sonuçları! 4 Ağustos Türkiye yarışacak sporcular!

Atletizmde Eşref Apak'ın erkekler çekiç atmada final mücadelesi TSİ 14.15'te başlayacak.

Güreşte serbest stilde 86 kiloda Osman Göçen ve 57 kiloda Süleyman Atlı, mindere son 16 turunda çıkacak. Osman'ın Japon Sohsuke Takatani'yle yapacağı müsabaka TSİ 05.44'te, Süleyman'ın ise İranlı Reza Atrinagharchi'yle karşılaşması TSİ 05.58'de gerçekleşecek. İki sporcu da rakiplerini geçmesi durumunda çeyrek final ve yarı final maçlarını aynı gün oynayacak.

Yelkende ise 470 sınıfında Ateş-Deniz Çınar kardeşlerin madalya mücadelesi TSİ 08.30'da başlayacak.