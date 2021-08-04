Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi| MAÇ SONUCU Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev





İkinci yarı baskısını arttıran Fenerbahçe, 63. dakikada Mesut Özil'in asistinde Dimitris Pelkas'ın golüyle skoru dengeledi.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca, Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Önceki 5 hazırlık karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertliler, bu süreçte 4 galibiyet elde etmişti.

Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini ise PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla almıştı.