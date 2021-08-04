Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yenişemedi| MAÇ SONUCU Fenerbahçe 1-1 Dinamo Kiev

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonu şampiyonlukla noktalamak isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezon öncesi hazırlık maçlarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, altıncı mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Dinamo Kiev'in golü Lednev'den gelirken, Fenerbahçe'nin tek golünü Pelkas kaydetti.
Dinamo Kiev, 28. dakikada Lednev'in attığı golle 1-0 öne geçti ve devreye de üstünlükle girdi.
İkinci yarı baskısını arttıran Fenerbahçe, 63. dakikada Mesut Özil'in asistinde Dimitris Pelkas'ın golüyle skoru dengeledi.
Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmayınca, Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Önceki 5 hazırlık karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmeyen sarı lacivertliler, bu süreçte 4 galibiyet elde etmişti.
Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0 ve Greuther Fürth'ü 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tek beraberliğini ise PEC Zwolle karşısında 2-2'lik skorla almıştı.