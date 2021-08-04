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    • 04.08.2021 19:30
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    Trabzonspor, Flavio'yu Giresunspor'a kiraladı

    Son dakika haberleri... Trabzonspor Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun, Giresunspor'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Flavio'nun yeni sezondaki maaşının 150 bin Euro'luk kısmı, Trabzonspor tarafından ödenecek.

    Trabzonspor ayrılığı duyurdu!

    Trabzonspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio'nun, Giresunspor'a kiralandığını açıkladı.

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor'dan Flavio'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan anlaşma gereği, Flavio'nun yeni sezondaki maaşının 150 bin Euro'luk kısmı, Trabzonspor tarafından ödenecek.

    Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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