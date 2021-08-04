Altay Bayındır ile Uğurcan Çakır listede: Lille'den çifte kanca

Geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in müthiş performansıyla Ligue 1'de şampiyon olup tarih yazan Lille gözünü yine Türkiye'ye dikti.

DAHA TEKLİF YOK

Fransız basını, Mike Maignan'ı Milan'a satan ve kaleci arayan Lille'in listesinde Uğurcan Çakır ile Altay Bayındır'ın olduğunu yazdı. Lille'in henüz iki kaleci için resmi teklif yapmadığı ancak girişimlerin kısa süre içinde başladığı da vurgulandı.

FENER SATMIYOR!

Fenerbahçe yönetimi, Altay Bayındır'ı bu sezon kesinlikle satmama kararı alırken, Trabzonspor ancak uygun bir teklif gelmesi durumunda Uğurcan'ın gidişine onay verecek. Lille kulübü, Maignan'ın Milan'a satışından 13 milyon Euro gelir elde etti. Fransız kulübünün Fenerbahçe ve Trabzonspor'a yapacağı teklif çok büyük bir merakla bekleniyor.