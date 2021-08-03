UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi: İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Değişen statü sonrası bu turda eşleşme ihtimalleri bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe birbirine rakip olmadı. Cimbom, St. Johnston'ı elemesi durumunda Danimarka'dan Randers ile mücadele edecek. Sarı-Kırmızılılar eğer Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda ederse, Konferans Ligi play-off turunda Vojvadina-Lask eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe ile Avrupa Ligi playoff turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Play-Off turu maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ ROMA OLDU

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde de playoff eşleşmeleri belli oldu. 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile karşılaşacak olan Trabzonspor rakibini elerse, Avrupa futbolunun bir deviyle karşılaşacak. Bordo-Mavililer play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile eşleşti. Teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma turnuvanın en büyük favorilerinden birisi. Play-off turu maçları 5-12 Ağustos'ta oynanacak.

YA L.PLOVDİV YA KOPENHAG

Üst üste ikinci kez ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Yiğidolar 3. ön eleme turunda perşembe günü ilk maçta mücadele edeceği Dinamo Batum'u geçerse Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)- Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçın tarihi 5 Ağustos.