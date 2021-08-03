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    • 03.08.2021 12:42
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    Galatasaray'ın stoper transferi Atalanta'ya bağlı! İtalya-İngiltere-Türkiye transfer hattı

    Luyindama'nın performansından memnun olmayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinin ilk sırasında Japhet Tanganga bulunuyor. Tottenham'ın Atalanta forması giyen Cristian Romero'yu istediği bu transferin gerçekleşmesi durumunda Tanganga'nın sarı-kırmızılı ekibe gelişine izin vereceği öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Galatasaray'ın stoper transferi Atalanta'ya bağlı

    Galatasaray stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasında Tottehham Hotspur formasını giyen Japhet Tanganga yer alıyor.



    Ada basınında yer alan haberlere göre Tottenham Teknik Direktörü Nuno Esprito Santo kadroya bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra Tanganga'nın takımdan ayrılmasına izin verecek. Londra kulübünün Atalanta formasını giyen Cristian Romero'yu 50 milyon Euro karşılığında transfer etmek üzere olduğu belirtiliyor.



    Resmi imzaların atmasının ardından Tanganga'nın Galatasaray'a transferi konusunda önemli bir engel aşılmış olacak. Romero'yu Tottenham'a satmaya hazırlanan Atalanta ise Arjantinli yıldızın yerini Juventus'tan Merih Demiral'la doldurmayı planlıyor. Milli futbolcumuzun satın alma opsiyonuyla Atalanta'nın yolunu tutacağı ifade ediliyor.



        Bu durumda Romero'nun Tottenham'a transferi tam bir domino etkisi yaratacak. İngilizler'e göre Tanganga, Galatasaray'a gidecek. İtalyan basınına göre ise Merih Demiral da Atalanta'nın yolunu tutacak.

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