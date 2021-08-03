Galatasaray'ın stoper transferi Atalanta'ya bağlı! İtalya-İngiltere-Türkiye transfer hattı





Bu durumda Romero'nun Tottenham'a transferi tam bir domino etkisi yaratacak. İngilizler'e göre Tanganga, Galatasaray'a gidecek. İtalyan basınına göre ise Merih Demiral da Atalanta'nın yolunu tutacak.

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