Galatasaray'ın stoper transferi Atalanta'ya bağlı! İtalya-İngiltere-Türkiye transfer hattı

Galatasaray stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasında Tottehham Hotspur formasını giyen Japhet Tanganga yer alıyor.
Ada basınında yer alan haberlere göre Tottenham Teknik Direktörü Nuno Esprito Santo kadroya bir stoper takviyesi yapıldıktan sonra Tanganga'nın takımdan ayrılmasına izin verecek. Londra kulübünün Atalanta formasını giyen Cristian Romero'yu 50 milyon Euro karşılığında transfer etmek üzere olduğu belirtiliyor.
Resmi imzaların atmasının ardından Tanganga'nın Galatasaray'a transferi konusunda önemli bir engel aşılmış olacak. Romero'yu Tottenham'a satmaya hazırlanan Atalanta ise Arjantinli yıldızın yerini Juventus'tan Merih Demiral'la doldurmayı planlıyor. Milli futbolcumuzun satın alma opsiyonuyla Atalanta'nın yolunu tutacağı ifade ediliyor.