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    • Spor
    • 03.08.2021 13:04
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    • 03.08.2021 13:13
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    Takvim.com.tr duyurmuştu! Trabzonspor resmen açıkladı: Ekuban Genoa'da...

    Son dakika haberine göre Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa'ya transfer olmak üzere Türkiye'den ayrıldı. İlk olarak Takvim.com.tr'nin duyurduğu transferle ilgili bordo mavili ekipten de resmi açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr duyurmuştu! Trabzonspor resmen açıkladı

    Trabzonspor'un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, İtalya'da transfer görüşmelerine resmiyet kazandırmak için kentten ayrıldı.

    Trabzonspor'da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildiren ve bir süredir adı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anılan forvet oyuncusu Caleb Ekuban, transferine resmiyet kazandırmak için şehirden ayrıldı.

    Kulüp tarafından izin verilen Ekuban'ın Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği ve buradan da İtalya'ya hareket edeceği belirtildi. Görüşmelerin sonuçlandırılmasının ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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