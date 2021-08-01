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    • 01.08.2021 11:50
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    Ve Ekuban ile anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan ayrılıyor

    3 sezondur Trabzonspor forması giyen ve oyunuyla beğeni toplayan Caleb Ekuban, Seria A'ya transfer oluyor. Genoa'nın Ganalı isim için Trabzonspor'la her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ve Ekuban ile anlaşma sağlandı! Resmen ayrılıyor

    Trabzonspor'da Ganalı yıldızı için artık ayrılık vakti. Bordo-Mavililere geldiği günden beri oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncunun Serie A yolculuğu önümüzdeki günlerde başlayacak.



    Genoa, Caleb Ekuban'dan sonra transferi için kulübü Trabzonspor'la da her konuda anlaşma sağladı. Ha gitti ha gidecek denilen yıldız oyuncu için yarın resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Trabzonspor'un İstanbul'daki kampına geç katılan ve bu nedenle eleştirilen Ganalı forvetin Bordo-Mavililerle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Leeds United'tan 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Caleb Ekuban, kulübüne 2.2 milyon Euro kazandıracak.

        Bordo-Mavililere transfer olduğunda 500 bin Euro piyasa değeri olan 27 yaşındaki Ganalı yıldızın şimdiki değeri ise 7 milyon Euro. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için Trabzonspor ondan beklediği bonservis ücretini kazanamadı. Ekuban'ın İtalya'yı seçmesinde sevgilisinin İtalya'da yaşama isteği de yatıyor.

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