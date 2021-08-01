Ve Ekuban ile anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'un İstanbul'daki kampına geç katılan ve bu nedenle eleştirilen Ganalı forvetin Bordo-Mavililerle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Leeds United'tan 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Caleb Ekuban, kulübüne 2.2 milyon Euro kazandıracak.