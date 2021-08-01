Ve Ekuban ile anlaşma sağlandı! Trabzonspor'dan ayrılıyor

Trabzonspor'da Ganalı yıldızı için artık ayrılık vakti. Bordo-Mavililere geldiği günden beri oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan yıldız oyuncunun Serie A yolculuğu önümüzdeki günlerde başlayacak.
Genoa, Caleb Ekuban'dan sonra transferi için kulübü Trabzonspor'la da her konuda anlaşma sağladı. Ha gitti ha gidecek denilen yıldız oyuncu için yarın resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Trabzonspor'un İstanbul'daki kampına geç katılan ve bu nedenle eleştirilen Ganalı forvetin Bordo-Mavililerle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu. Trabzonspor'un İngiliz ekibi Leeds United'tan 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Caleb Ekuban, kulübüne 2.2 milyon Euro kazandıracak.