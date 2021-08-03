Fenerbahçe'de gündem transfer! Pereira raporu sundu

Savunmanın merkezi ve kale güçlü görünürken, bunun dışında kalan bölgeler için takviye söz konusu oldu. Bir zincirin halkaları gibi tüm isimlerin aynı seviye ve kalitede olması, Portekizli teknik adamın istediği oyununu sahaya daha kolay ve kısa sürede yansıtmasını sağlayacak. Bu çerçevede golcü ve kanat transferi yapılacak. Milliyet'in haberine göre kanat için iki takviye düşünülüyor.