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    Okçulukta ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Mete Gazoz dün İstanbul'a geldi

    Okçulukta ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Mete Gazoz dün İstanbul'a geldi. Genç sporcumuzu havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. 22 yaşındaki şampiyon, "Çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Tek başıma başarmadım

    Okçulukta ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Mete Gazoz dün İstanbul'a geldi. Genç sporcumuzu havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. 22 yaşındaki şampiyon, "Çok mutluyum. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Türkiye Okçuluk Milli Takımı olarak ilk defa tarihimizin madalyasını aldık ve bu altın madalya oldu. Ben burada sadece madalyayı temsil ediyorum. Arkamda olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Gazoz, "3 sene sonra bir olimpiyat daha var. Bu sefer altın madalyası olan bir takım olarak oraya hazırlanacağız. 2 kişi olarak değil 3 erkek 3 kadın sporcu olarak katılacağız" dedi.

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    Haberler Spor Okçulukta ülkemize olimpiyat şampiyonluğu kazandıran Mete Gazoz dün İstanbul'a geldi