2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları | Boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli finale yükseldi

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.





BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Maç sonu Türkiye'deki yangınları çıkaranlara da tepki gösteren Sürmeneli, "O madalya ülkemize gelecek, yangınları da çıkaranlar bir ölür bin diriliriz." dedi.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.