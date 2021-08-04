Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu finale çıktı. Tarihi maçta milli boksörümüz galip gelerek adını finale yazdırdı. Peki; Buse Naz Çakıroğlu kimdir, kaç yaşında? Buse Naz Çakıroğlu final maçı ne zaman?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.
Kokugikan Arena'da Buse Naz, Tayvan'dan Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.
Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda finale çıkan Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boks branşında kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.
26 Mayıs 1996 doğumlu Buse Naz Çakıroğlu, Trabzon'da dünyaya geldi. Düzce Üniversitesi'nde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi aldı. Buse Naz Çakıroğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu. Çakıroğlu'nun boyu 164 cm ve 51 kiloda yarışıyor.
Buse Naz Çakıroğlu, sıkletinde Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi. Milli boksör 2019 yılında 31 ülkeden 200'den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın en iyi boksörü seçilmişti.