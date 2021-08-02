Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile masaya oturuyor!



AVRUPA KULÜPLERİ DE PUSUDA BEKLİYOR

Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor.