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    • 02.08.2021 12:28
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    Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile masaya oturuyor!

    Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Kanarya, Alman ekibi Stuttgart’a transfer olan Ömer Faruk Beyaz’daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Ferdi transfer masasında!

    Fenerbahçe, takımdan gönderilecek oyunculara yoğunlaşırken bir yandan da sözleşmesi sona erecek yıldız ismiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Hollanda'dan transfer ettiği genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara start verdi.



    GELECEK YAZ SONA ERİYOR
    Sarı-Lacivertli yönetimin birkaç gün içinde Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturması bekleniyor. 2018 yılında Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.



    KANARYA ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
    Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor.


        AVRUPA KULÜPLERİ DE PUSUDA BEKLİYOR
        Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor.



        19 GOL 25 ASİSTE İMZA ATTI
        Kariyerinde 148 karşılaşmaya çıkan Ferdi Kadıoğlu, 19 gol atarken 25 de asiste imza attı. Genç yıldız, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti.

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