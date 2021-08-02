Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile masaya oturuyor!

Fenerbahçe, takımdan gönderilecek oyunculara yoğunlaşırken bir yandan da sözleşmesi sona erecek yıldız ismiyle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Hollanda'dan transfer ettiği genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için çalışmalara start verdi.
GELECEK YAZ SONA ERİYOR
Sarı-Lacivertli yönetimin birkaç gün içinde Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturması bekleniyor. 2018 yılında Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen'den 1.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.
KANARYA ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR
Fenerbahçe, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor.