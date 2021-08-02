Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında, nereli? Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar kim?

Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya kazanarak ülkemizi sevince boğan Yasemin Adar kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Adar, rakibini tuşla yenerek olimpiyat üçüncüsü oldu.
YASEMİN ADAR KİMDİR?
1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken hentbol oynadı, lise son sınıf öğrencisi iken atletizm takımına girdi. Gülle atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011'de Balıkesir Gençlik Spor Kulubü'nde profesyonel güreşe başladı.
Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Niğde'nin Kiledere kasabasında Şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu'nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü.
Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu maçta Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazandı; rakibi Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu. Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.