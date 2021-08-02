Yasemin Adar kimdir, kaç yaşında, nereli? Bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar kim?

Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda 72 kg kategorisinde altın madalya kazanarak ilk uluslararası başarısını elde etti. Letonya'nın Riga kentinde gerçekleşen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu müsabakada finalde rakibi Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Avrupa Şampiyonası kadınlarda altın madalya kazanan ilk sporcu oldu.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları güreş branşında, kadınlar serbest stilde Türkiye'yi temsil etti; ikinci turda elendi. Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanarak ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazandı. Bu maçta Mücadelede 4-2 gerideyken 2 puan kazandı; rakibi Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4 galip tamamladı. Böylece, Türkiye'nin kadınlarda dünya şampiyonu olan ilk güreşçisi oldu. Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan izin alarak bu maçtan sonra elinde çiçek ve yüzükle mindere çıkıp evlilik teklifi yapan güreş takımı antrenörü Erdem Yiğit ile nişanlandı. Bu evlilik teklifi, sosyal medyada çok yer buldu.