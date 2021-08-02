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    • 02.08.2021 15:35
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    Trabzonspor ve Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu

    Son dakika haberine göre UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde mücadele edecek Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu. Trabzonspor'a 3. ön eleme turunda Molde çıktı. Bordo mavililer Molde'yi elemesi durumunda Roma ile karşılaşacak.

    Trabzonspor'a zorlu kura! İtalyan devi...

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

    İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

    Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

    Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.

    Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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