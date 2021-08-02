Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Güney Kore çeyrek final maçı saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek grubu üçüncü sırada tamamladı. Filenin Sultanları'nın kazandığı maçın hemen ardından rakibi de belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Güney Kore maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Grubu 3. sırada bitiren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. Sultanlar, son 8'de Güney Kore ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi ve saati belli oldu.

İşte Türkiye Güney Kore maçının tarihi;