Galatasaray St. Johnstone UEFA maçına dair bilgiler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS St. Johnstone maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
GALASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.
İşte maça dair bilinmesi gerekenler;
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?
İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.