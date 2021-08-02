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    • 02.08.2021 18:18
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    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS St. Johnstone maçı hangi kanalda?

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a mağlup olarak elenen temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Maça dair detayları merak eden futbolseverler detayları öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda? İşte maça dair bilgiler

    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman?

    Galatasaray St. Johnstone UEFA maçına dair bilgiler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS St. Johnstone maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

    GALASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

    İşte maça dair bilinmesi gerekenler;

    GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

    İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

    MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

    UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

    Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

        GALATASARAY'DA ST. JOHNSTONE MAÇI HAZIRLIKLARI

        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 5 Ağustos Perşembe günü İskoçya'nın St. Johnstone takımını konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdmanın ana bölümünde ağırlığı 19 yaş altı ekibinde yer alan oyunculardan oluşan takımla 90 dakikalık çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
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            Haberler Spor Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS St. Johnstone maçı hangi kanalda?