Galatasaray St. Johnstone UEFA maçına dair bilgiler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile mücadele edecek. Futbolseverler detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray St. Johnstone UEFA maçı ne zaman, saat kaçta? GS St. Johnstone maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

GALASARAY ST. JOHNSTONE UEFA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

İşte maça dair bilinmesi gerekenler;