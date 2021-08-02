Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu?

Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim? A Millilerimizin Tokyo Olimpiyatları'nda rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Gruptaki 5 maçta 3 galibiyet alarak gruptan çıkan Filenin Sultanları şimdi de çeyrek finaldeki rakibini bekliyor. Peki, Türkiye çeyrek final rakibi kim?
TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?
Rusya maçı öncesi durum şu şekildeydi:
Grupta 4. olursak Brezilya'nın rakibi olacağız.
- Grupta 3. veya 2. olursak Güney Kora ya da Sırbistan'ın rakibi olacağız.
Türkiye grubu 3. sırada tamamladı. Haliyle Brezilya ile eşleşmeyecek. Türkiye, Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecektir.
Ülkemiz grubu 3. sırada tamamladı. Buna göre Türkiye, Güney Kore veya Sırbistan ile eşleşecek. Fakat henüz kura çekimi henüz yapılmadı.