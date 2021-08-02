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    • 02.08.2021 13:39
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    • 02.08.2021 13:39
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    Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu?

    Türkiye voleybol çeyrek final rakibi sporseverler tarafından sorgulanıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye çeyrek final rakibi kim? Turnuvada B Grubu’nda mücadele eden A Milli Voleybol Takımımız, grupta oynadığı son maçı da kazandı. Sultanlar son maçını Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşı karşıya geldi ve Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Gözler Millilerimizin çeyrek finaldeki rakibine çevrildi. Peki; Türkiye çeyrek final rakibi kim?

    takvim.com.tr
    Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu?

    Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Olimpiyatları Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim? A Millilerimizin Tokyo Olimpiyatları'nda rakibinin kim olduğu merak ediliyor. Gruptaki 5 maçta 3 galibiyet alarak gruptan çıkan Filenin Sultanları şimdi de çeyrek finaldeki rakibini bekliyor. Peki, Türkiye çeyrek final rakibi kim?

    TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

    Rusya maçı öncesi durum şu şekildeydi:

    Grupta 4. olursak Brezilya'nın rakibi olacağız.

    - Grupta 3. veya 2. olursak Güney Kora ya da Sırbistan'ın rakibi olacağız.

    Türkiye grubu 3. sırada tamamladı. Haliyle Brezilya ile eşleşmeyecek. Türkiye, Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecektir.

    Ülkemiz grubu 3. sırada tamamladı. Buna göre Türkiye, Güney Kore veya Sırbistan ile eşleşecek. Fakat henüz kura çekimi henüz yapılmadı.

        RUSYA ENGELİNİ DE GEÇTİK

        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ederek grup aşamasını galibiyetle kapattı.

        Ariake Arena'daki karşılaşmada setlerde 1-0 geriye düşen Filenin Sultanları, sonraki periyotta toparlanıp 2-1 öne geçti. Rusya dördüncü sette millilerimize üstünlük kurdu. Beşinci sete ağırlığını koyan Filenin Sultanları bu maçı kazanmayı bildi.
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