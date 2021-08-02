Türkiye çeyrek final rakibi kim? 2020 Tokyo Türkiye voleybol çeyrek final rakibi kim oldu?

Türkiye grubu 3. sırada tamamladı. Haliyle Brezilya ile eşleşmeyecek. Türkiye, Sırbistan veya Güney Kore ile eşleşecektir.

Ülkemiz grubu 3. sırada tamamladı. Buna göre Türkiye, Güney Kore veya Sırbistan ile eşleşecek. Fakat henüz kura çekimi henüz yapılmadı.