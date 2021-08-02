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    • 02.08.2021 13:59
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    • 02.08.2021 13:59
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    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    AA
    Şampiyonlar Ligi eşleşmeler belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

    Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 3-4 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 10 Ağustos'ta oynanacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 17-18 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:


    ŞAMPİYONLAR YOLU
    FC Salzburg (Avusturya) - Brøndby (Danimarka)

    CFR Cluj (Romanya) / Young Boys (İsviçre) - Ferencvaros (Macaristan) / Slavia Prag (Çekya)

    Malmö (İsveç) / Rangers (İskoçya) - Olympiakos (Yunanistan) / Ludogorets (Bulgaristan)

    Kızılyıldız (Sırbistan) / Sheriff Tiraspol (Moldova) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) / Legia Varşova (Polonya)


    LİG YOLU
    Monaco (Fransa) / Sparta Prag (Çekya) - Genk (Belçika) / Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

    Spartak Moskova (Rusya) / Benfica (Portekiz) - PSV Eindhoven (Hollanda) / Midtjylland (Danimarka)

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