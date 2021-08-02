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    • 02.08.2021 16:07
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    Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, nereli, hangi takımda oynuyor?

    Gündemde sıklıkla Ebrar Karakurt kimdir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt’un hayatına dair bilgiler de merak konusu oluyor. Peki Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, nereli, hangi takımda oynuyor?

    takvim.com.tr
    Ebrar Karakurt kimdir?

    Ebrar Karakurt kimdir? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt kaç yaşında, boyu kaç, nereli, hangi takımda oynuyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ebrar Karakurt, "Biz burada Türk halkının ümidi olmaya çalışıyoruz. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur" diyen Ebrar Karakurt ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor ve hayatı hakkında araştırmalar da sürüyor. İşte tüm bilgiler…

    EBRAR KARAKURT KİMDİR?

    Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 tarihinde doğdu. Türk voleybolcu. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96 metredir. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı.

    VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan 2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

        2021 yılı itibarıyla Türkiye kadın millî voleybol takımı ve İtalya takımı Igor Gorgonzola Novara'nın oyuncusudur.

        2021 Mayıs ayı itibariyle Igor Gorgonzola Novara'ya transfer oldu. İtalya liginin güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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