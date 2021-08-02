Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu.
Yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken. Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.
Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe
Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey
Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne