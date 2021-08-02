Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.08.2021 13:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2021 13:16
    ABONE OL

    Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda karşılaşacağı St. Johnstone maçının kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer aldı.

    St. Johnstone maçında sürpriz kadro

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu.

    Yeni transferlerden Cicaldau hariç hepsi yer alırken. Fatih Öztürk, Ozornwafor, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Jimmy Durmaz UEFA'ye verilen listede yer almadı.

    Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe
    Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey
    Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
    Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Memur toplu sözleşme zammı yüzde kaç? İşte detaylar...
    Haberler Spor Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu belli oldu