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    Sıra geldi onlara! Teixeira ile anlaşan Beşiktaş, Godin ve Luuk de Jong için temaslarına hız verdi

    Alex Teixeira ile anlaşan Siyah-Beyazlılar, Godin ve Luuk de Jong için temaslarını sıklaştırdı. Godin için Cagliari ile anlaşan yönetim, Uruguaylı stoperle maşa pazarlıklarında sona yaklaştı. Hollandalı golcü De Jong'un da ikna edilmesi de an meselesi.

    Sıra geldi onlara

    Beşiktaş transferde gaza bastı... Son olarak dünyaca ünlü yıldız Alex Teixeira ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, ardından gözünü stoper ve forvet transferine çevirdi. Bu doğrultuda Uruguaylı savunmacı Diego Godin ve Hollandalı forvet Luukde Jong için yürütülen temaslara hız verildi.



    GODİN'DE ANLAŞMA YAKIN...
    Cagliari'nin Godin'in maaş yükünden kurtulmak istemesini avantaja çeviren Kartal, İtalyan kulübü ile büyük oranda anlaştı. Uruguaylı stoperle de yıllık ücret konusunda son aşamaya gelindi.




    SEVİLLA TAMAM SIRA DE JONG'DA
    Yönetim, Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği De Jong için de kulübü Sevilla ile anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncuyu Türkiye'ye gelmek için ikna etmeye çalışan yönetim, kısa süre içinde transferi bitirmek istiyor.



        YALÇIN YILDIZLARI BEKLİYOR...
        Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da bir an önce bu iki tecrübeli ismin takıma katılmasını bekliyor. Yalçın özellikle forvet transferinin bir an önce yapılmasını ve lige kaliteli bir golcü ile başlanmasını istiyor. Yönetim hem Godin hem de De Jong için tüm imkanları zorluyor.

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