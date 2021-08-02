Sıra geldi onlara! Teixeira ile anlaşan Beşiktaş, Godin ve Luuk de Jong için temaslarına hız verdi





YALÇIN YILDIZLARI BEKLİYOR...

Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın da bir an önce bu iki tecrübeli ismin takıma katılmasını bekliyor. Yalçın özellikle forvet transferinin bir an önce yapılmasını ve lige kaliteli bir golcü ile başlanmasını istiyor. Yönetim hem Godin hem de De Jong için tüm imkanları zorluyor.