Sıra geldi onlara! Teixeira ile anlaşan Beşiktaş, Godin ve Luuk de Jong için temaslarına hız verdi

Beşiktaş transferde gaza bastı... Son olarak dünyaca ünlü yıldız Alex Teixeira ile anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlı yönetim, ardından gözünü stoper ve forvet transferine çevirdi. Bu doğrultuda Uruguaylı savunmacı Diego Godin ve Hollandalı forvet Luukde Jong için yürütülen temaslara hız verildi.
SEVİLLA TAMAM SIRA DE JONG'DA
Yönetim, Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği De Jong için de kulübü Sevilla ile anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncuyu Türkiye'ye gelmek için ikna etmeye çalışan yönetim, kısa süre içinde transferi bitirmek istiyor.