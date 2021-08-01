Beşiktaşlıya müjde! Godin koptu geliyor

Valentin Rosier'i transfer eden, Rachid Ghezzal ve Aleix Teixeira için gün sayan Beşiktaş, transferde rotasını stoper ve forvet hattına kırdı.
Siyah-Beyazlıların stoper transferinde artık son aşamaya geldiği öğrenildi.
GODIN AN MESELESİ
İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Cagliari'nin Uruguaylı stoperi ile büyük oranda anlaşma sağladığını duyurdu.
İtalya'dan Calcio Casteddu, Diego Godin'e yıllık 2 milyon Euro öneren Beşiktaş'ın Uruguaylı stoperi ikna etmeye çok yakın olduğunu belirti.
İtalyan medyası, "Artık transferin bitmesi an meselesi" yorumunda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş savunmanın göbeğine tecrübeli bir oyuncu katmak istiyor.
Siyah-Beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da Godin transferini çok istediği ve yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.