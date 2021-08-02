Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar?

Randers kadro değeri ne kadar? Galatasaray rakibi Randers hangi ülkenin takımı? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Peki, Randers kadro değeri ne kadar?