Randers hangi ülkenin takımı? Galatasaray rakibi Randers kadro değeri ne kadar?

Randers kadro değeri ne kadar? Galatasaray rakibi Randers hangi ülkenin takımı? UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. Sarı kırmızılı ekip Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone'u geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Peki, Randers kadro değeri ne kadar?
GALATASARAY'IN RAKİBİ RANDERS OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda play-off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 19 ve 26 Ağustos'ta yapılacak.
RANDERS KADRO DEĞERİ NE KADAR?
2003 yılında kurulan Randers takımı maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park Randers'da oynuyor. Takımın teknik direktörlüğünü 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg yapıyor. Thomasberg kariyerinde Aalborg ve Midtjylland takımlarında futbolculur yapmıştı.
Randers kulübü Danimarka Ligi'ni geçen sezon 32 puanla 5. sırada tamamlamıştı. Süper Lig şampiyonluk turunda ise 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet toplayabilmiş ve 5. olmuştu.