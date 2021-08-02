Beşiktaş'ta B planı Miguel Borja! Diego Costa olmazsa hedef belli oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.
Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.
Hürriyet'in haberine göre bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.