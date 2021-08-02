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    • 02.08.2021 09:23
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    Beşiktaş'ta B planı Miguel Borja! Diego Costa olmazsa hedef belli oldu

    Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Diego Costa'nın imza parası istemesi nedeniyle çıkmaza girdi. B planını devreye sokan Kolombiyalı golcü Borja'yı gündeme aldı.

    Beşiktaş'ta B planı Miguel Borja

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla forvete takviye istemesi üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Siyah beyazlılar, uzun süredir gündemlerinde olan ve yoğun mesai harcadıkları Diego Costa'nın imza parası istemesi sonrası B planını devreye sokarak Kolombiya Milli Takımı'nın golcüsü Miguel Borja'yı takibe aldı.

    Yönetim, Palmeiras'ta oynayan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan bu oyununun menajeri ile temasa geçerek fiyat konusunda fikir alış verişinde bulundu.

    Hürriyet'in haberine göre bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.

        Milli takım ile 19 maça çıkan ve 5 gol atan Borja kulüp kariyerinde Deportivo Cali, Cortulua, La Equidad, Livorno, Olimpo, Santa Fe, Atletico Nacional ve Junior formaları da giydi. Brezilya Ligi'nde 2021'de 12 maçta 6 gole imza attı.

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