Beşiktaş'ta B planı Miguel Borja! Diego Costa olmazsa hedef belli oldu

Hürriyet'in haberine göre bonservisi 3 milyon Euro olan Borja'nın menajeri oyuncu için de yıllık 1.8 milyon Euro talep etti. Beşiktaşlı Yöneticiler ise bonservis bedelini fazla bulduklarını belirterek, düşünmek için bir hafta süre istedi.