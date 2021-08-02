Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor?

Boy uzunluğu 1.89 olan Hande Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

HANDE BALADIN'IN KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu