Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımında gösterdiği başarılı mücadele ile tüm gözleri üzerine toplayan ve hayatına dair bilgiler merak edilen sporcu Hande Baladın'ın hayatına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.
HANDE BALADIN KİMDİR?
1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.
Boy uzunluğu 1.89 olan Hande Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.
HANDE BALADIN'IN KULÜP BAŞARILARI
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
Şampiyonluğu (Süper Kupa)
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu