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    • 02.08.2021 16:25
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    • 02.08.2021 16:25
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    Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor?

    Hande Baladın kimdir? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları sürüyor ve heyecanla takip ediliyor. Çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularının hayatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor?

    takvim.com.tr
    Hande Baladın kimdir?

    Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılır oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımında gösterdiği başarılı mücadele ile tüm gözleri üzerine toplayan ve hayatına dair bilgiler merak edilen sporcu Hande Baladın'ın hayatına dair tüm bilgileri haberimizde derledik.

    HANDE BALADIN KİMDİR?

    1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

    Boy uzunluğu 1.89 olan Hande Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

    HANDE BALADIN'IN KULÜP BAŞARILARI

    2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

    2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

    2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

    2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

    Şampiyonluğu (Süper Kupa)

    2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

    2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

        MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

        2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

        2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

        2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

        2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

        2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

        2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

        2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

        BİREYSEL BAŞARILARI

        2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

        2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"
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        Haberler Spor Hande Baladın kimdir? Milli voleybolcu Hande Baladın kaç yaşında, boyu kaç, hangi takımda yer alıyor?