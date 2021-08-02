İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlar? Avrupa’da ligler ne zaman başlıyor?

Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonunda Avrupa'da liglerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya'da liglerin ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok ligde futbol heyecanı başlıyor. Ülkemizde Süper Lig 13 Ağustos tarihinde start alacak. Peki; Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?
FRANSA
Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonu 6 Ağustos tarihinde oynanacak Monaco - Nantes maçıyla start alacak. Milli yıldızların oynadığı son şampiyon Lille ise ilk hafta Metz deplasmanına 8 Ağustos akşamı çıkacak.
PORTEKİZ
Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu son şampiyon Sporting açacak. Sporting, 6 Ağustos akşamı lige yeni çıkan Vizela ile oynayacak.
İNGİLTERE
Premier Lig'de yeni sezonu Arsenal açıyor. 13 Ağustos akşamı Arsenal'in deplasmanda Brentford ile oynayacağı maçla başlayacak Premier Lig'de ilk hafta Tottenham - Manchester City mücadelesi var.
ALMANYA
Bundesliga'da yeni sezonu dev bir maçla başlayacak. 13 Ağustos akşamı Mönchengladbach ile Bayern Münih sezonu açacak.
İSPANYA
La Liga'da yeni sezonu Valencia açıyor. 13 Ağustos akşamı Valencia ile Getafe karşılaşacak. Real Madrid ilk hafta deplasmanda Alaves ile Barcelona evinde Sociedad ile son şampiyon Atletico Madrid ise deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak.