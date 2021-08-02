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    • 03.08.2021 08:55
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    İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlar? Avrupa’da ligler ne zaman başlıyor?

    Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor? İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlıyor? Avrupa liglerinde futbol heyecanının başlama tarihi belli oldu. Birçok ilde önümüzdeki günlerde seyircili futbol sezonları başlıyor. Taraftarların tribüne geri dönmesiyle daha heyecanlı bir sezon yaşanması bekleniyor. Peki; Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?

    takvim.com.tr
    Avrupa’da ligler ne zaman başlıyor? İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlar?

    Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor? 2021-2022 sezonunda Avrupa'da liglerin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya'da liglerin ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok ligde futbol heyecanı başlıyor. Ülkemizde Süper Lig 13 Ağustos tarihinde start alacak. Peki; Avrupa'da ligler ne zaman başlıyor?

    FRANSA

    Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonu 6 Ağustos tarihinde oynanacak Monaco - Nantes maçıyla start alacak. Milli yıldızların oynadığı son şampiyon Lille ise ilk hafta Metz deplasmanına 8 Ağustos akşamı çıkacak.

    PORTEKİZ

    Portekiz Süper Ligi'nde yeni sezonu son şampiyon Sporting açacak. Sporting, 6 Ağustos akşamı lige yeni çıkan Vizela ile oynayacak.

    İNGİLTERE

    Premier Lig'de yeni sezonu Arsenal açıyor. 13 Ağustos akşamı Arsenal'in deplasmanda Brentford ile oynayacağı maçla başlayacak Premier Lig'de ilk hafta Tottenham - Manchester City mücadelesi var.

    ALMANYA

    Bundesliga'da yeni sezonu dev bir maçla başlayacak. 13 Ağustos akşamı Mönchengladbach ile Bayern Münih sezonu açacak.

    İSPANYA

    La Liga'da yeni sezonu Valencia açıyor. 13 Ağustos akşamı Valencia ile Getafe karşılaşacak. Real Madrid ilk hafta deplasmanda Alaves ile Barcelona evinde Sociedad ile son şampiyon Atletico Madrid ise deplasmanda Celta Vigo ile oynayacak.

        HOLLANDA

        Hollanda Eredivisie 13 Ağustos akşamı Go Ahead Eagles - Heerenveen maçıyla başlayacak. İlk hafta PSV deplasmanda Heracles ile oynayacak, Ajax'ın rakibi ise NEC Nijmegen...

        İTALYA

        21 Ağustos Cumartesi
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        Haberler Spor İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ligler ne zaman başlar? Avrupa’da ligler ne zaman başlıyor?