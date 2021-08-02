UEFA kura çekimi canlı izle! 2021-2022 UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi hangi kanalda?

UEFA kura çekimi canlı izle! UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi hangi kanalda? 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi verecek iki ekibimizin rakipleri belli oluyor. Yeni kurallar gereği Avrupa Ligi'nde Play-Off'ta aynı ülkenin takımları birbirlerine rakip olabiliyor. Bu durumda Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelebilecek. Kura çekilişini izlemek isteyen vatandaşlar, UEFA kura çekimi canlı izleme ekranını sorguluyor. İşte; UEFA Avrupa Ligi kura çekilişi hangi kanalda sorusunun yanıtı!
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi bugün yapılacak. Saat 14:00'te başlayacak kura çekilişi için yayıncı kanal bilgisi henüz verilmedi.
MUHTEMEL RAKİPLER!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.
Beşiktaş 'ın doğrudan gruplarda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcisinin bulunmadığı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.
Fenerbahçe 'nin bu turdan dahil olduğu, Galatasaray 'ın ise 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te çekilecek. UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşılaşabilecek. Sarı-kırmızılı ekibin İskoçya temsilcisini elemesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali bulunuyor.