Galatasaray ve Steau Bükreş arasında Morutan satrancı

Olimpiu Morutan için Galatasaray ve kulübü Steau Bükreş arasında bonservis pazarlıklarında adeta bir satranç oynanıyor... Önceki gün Morutan için Rumen basınına, "Galatasaray'la %99 anlaştık" diyen Steau başkanı Becali'nin bu hamlesinin oyuncunun bonservis bedelini artırmak ve Sarı-Kırmızılılı yönetimin üzeride taraftarlar üzerinden baskı kurmak amacıyla yaptığı ortaya çıktı. G.Saray'dan da hamle gecikmedi.