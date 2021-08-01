Galatasaray'da Morutan bilmecesi! Başkanlar farklı konuştu

Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise açıklamaları ile Becali'yi yalanladı. Elmas, "Olimpiu Morutan'ın maliyeti sebebiyle, bu transferde bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Burak Elmas'ın da bu açıklamaları ile transferde fiyat düşürmek için bir strateji uyguladığı ve Morutan için indirim beklediği öne sürülüyor. Steau Bükreş'in 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Rumen orta saha için Galatasaray'ın son teklifinin 6 milyon Euro dolaylarında olduğu konuşuluyor.