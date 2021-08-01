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    Galatasaray'da Morutan bilmecesi! Başkanlar farklı konuştu

    Steau Bükreş’in başkanı Becali, “Morutan’ın G.Saray’a transferi %99 gerçekleşti” dedi. G.Saray Başkanı Elmas ise , “Oyuncunun maliyeti çok yüksek. Girişimimiz yok” dedi.

    Olimpiu Morutan bilmecesi!
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    Galatasaray'da Olimpiu Morutan belirsizliği yaşanıyor... Rumen orta saha oyuncusu için kulübü Steau Bükreş'in başkanı Gigi Becali, "Morutan'ın transferi %99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı ve İstanbul'a gidiyor" dedi ve bu transferin bittiğini ima etti.

    Ancak Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise açıklamaları ile Becali'yi yalanladı. Elmas, "Olimpiu Morutan'ın maliyeti sebebiyle, bu transferde bir girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas'ın da bu açıklamaları ile transferde fiyat düşürmek için bir strateji uyguladığı ve Morutan için indirim beklediği öne sürülüyor. Steau Bükreş'in 10 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Rumen orta saha için Galatasaray'ın son teklifinin 6 milyon Euro dolaylarında olduğu konuşuluyor.

    MORUTAN DÜNDEN RAZI
    Steau Bükreş'in yıldızı Morutan, Galatasaray forması giymeyi çok istiyor. 22 yaşındaki futbolcu bir an önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
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