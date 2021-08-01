Galatasaray’da Rumen havası! Cimbom’un transfer harekatı sürüyor

STOPER transferini çok ciddi bir şekilde gündemine alan Galatasaray'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.

2 YIL ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU



19 yaşındaki Radu Dragusin 2 yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arası A takıma yükseldi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR



Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.

HEDEF; BONSERVİSİYLE ALABİLMEK



Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk planda genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi.

GEDSON KADROYA GİRDİ

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan kritik Gedson kararı geldi. Jesus, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kadrosuna Gedson'u da aldı.

ORTA SAHA VE SİSTEME JOHNSTONE AYARI

Fatih Terim, İskoç ekibine karşı Berkan Kutlu ve Taylan'ı 11'de oynatacak. Ayrıca takım da alışık olduğu düzen olan 4-3-3'e dönecek



PSV önünde alınan iki yenilgiyle Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Galatasaray şimdi gözünü St. Johnstone sınavına çevirdi. Teknik direktör Fatih Terim, İskoç ekibine karşı hem orta alanda hem de sistemde değişime gitmeyi planlıyor. Tecrübeli hocanın orta alanda sakatlığı geçen Taylan ve yeni transfer Berkan Kutlu'yu birlikte oynatacağı öğrenildi. Ayrıca takım alışık olduğu düzen olan 4-3-3'e geri dönecek. Kanatlarda Kerem ve Ryan Babel'in oynaması bekleniyor.

BAŞKAN'DAN ÇOK ANLAMLI ZİYARET

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, uzun bir süredir ALS hastalığı ile mücadele eden İlyas Tüfekçi'yi ziyaret etti. Başkan Burak Elmas, Tüfekçi'ye imzalı forma hediye etti.