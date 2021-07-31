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    • 31.07.2021 19:12
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    • 31.07.2021 19:13
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    Fenerbahçe - Greuther Fürth | CANLI SKOR İZLE

    Son dakika haberi... Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Fenerbahçe - Greuther Fürth | CANLI

    Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor.

    TRT Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    CANLI SKOR TAKİBİ
    Fenerbahçe 2 - 0 Greuther Fürth
    4' Zajc

    8' Serdar Dursun

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun

    Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.

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