Fenerbahçe - Greuther Fürth | CANLI SKOR İZLE

Süper Lig 2021-2022 hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında Almanya Bundesliga ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya geliyor.
TRT Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibini takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR TAKİBİ
Fenerbahçe 2 - 0 Greuther Fürth
4' Zajc
8' Serdar Dursun
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila Szalai, Novak, Osayi - Samuel, Zajc, Luis Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun
Greuther Fürth: Burchert, Jung, Bauer, Itter, Barry, Sarpei, Seguin, Fein, Green, Hrgota, Abiama.