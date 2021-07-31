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    • 31.07.2021 18:02
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    Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatıyor! Morutan an meselesi...

    Son dakika spor haberleri... Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatmak üzere... Sarı-Kırmızılılar kadrosunu genç isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira’ya göre Cimbom, Cicaldau'nun ardından bir başka Romen yıldız Morutan'ın transferini de bitirdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Morutan an meselesi!

    Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatmak üzere… Yeni bir yapılanmaya giren Sarı-Kırmızılılar kadrosunu genç isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

    Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Cimbom, bir başka Romen yıldızın daha transferini bitirdi.

    İTALYAN GAZETECİ DUYURDU
    Sosyal medya hesabından Morutan transferinin detaylarını paylaşan Schira, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için Romen ekibi Steaua Bükreş ile anlaşma sağladığını duyurdu.

    Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık anlaşmaya varan genç yetenek, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

    Bilindiği gibi Romen kulübünün başkanı Becali, oyuncusunu 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayacağını açıklamıştı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis bedeli merak ediliyor.

        ROMEN FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR
        10 numara pozisyonunda oynayan Morutan, Romen futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

        Aslan, bir başka Romen yıldız Cicaldau'yu Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. Cimbom, genç yıldız için sözleşmeye 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi koymuştu.

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