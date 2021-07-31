Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatıyor! Morutan an meselesi...

ROMEN FUTBOLUNUN EN BÜYÜK YETENEKLERİNDEN BİRİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

10 numara pozisyonunda oynayan Morutan, Romen futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 22 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Aslan, bir başka Romen yıldız Cicaldau'yu Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon Euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı. Cimbom, genç yıldız için sözleşmeye 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi koymuştu.