Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatıyor! Morutan an meselesi...

Galatasaray transferde yeni bir bomba daha patlatmak üzere… Yeni bir yapılanmaya giren Sarı-Kırmızılılar kadrosunu genç isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'ya göre Cimbom, bir başka Romen yıldızın daha transferini bitirdi.
İTALYAN GAZETECİ DUYURDU
Sosyal medya hesabından Morutan transferinin detaylarını paylaşan Schira, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan için Romen ekibi Steaua Bükreş ile anlaşma sağladığını duyurdu.
Sarı-Kırmızılılarla 4 yıllık anlaşmaya varan genç yetenek, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.
Bilindiği gibi Romen kulübünün başkanı Becali, oyuncusunu 10 milyon Euro'dan aşağıya satmayacağını açıklamıştı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın ödeyeceği bonservis bedeli merak ediliyor.