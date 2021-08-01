Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferinin perde arkası! Josef hazırladı Sergen attı

Transferde başrolü oynayan Josef, Teixeira'nın Dubai kulüpleri ile anlaşamadığını yönetime aktardı, hemen düğmeye basıldı. Önceki gece Josef aracılığıyla Brezilyalı yıldızı görüntülü arayan Sergen Yalçın ikna yeteneğini konuşturup son noktayı koydu.

Beşiktaş'ta Alex Teixeira heyecanı yaşanıyor. Siyah- Beyazlılar, Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşma sağladı. Peki, Dubai'ye gitmesine kesin gözüyle bakılan Teixeira'nın rotası nasıl İstanbul'a döndü. İşte TAKVİM farkıyla yılın transferinin perde arkası... Sambacı ile yaklaşık 2 aydır pazarlık masasında olan Beşiktaş temmuz başında 2.3 milyon Euro maaş ve bonuslar karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı.

DUBAİ'YE GİDİYORDU, GERİ DÖNDÜ!

Ancak Dubai'den gelen haberler şok etkisi yarattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Nasr ve Al Duhail, Teixeira'nın menajerine yıllık 4 milyon Euro'yu bulan teklif yaptı. Herkes Dubai'ye giden Brezilyalı yıldızın imza atmasını beklerken sürpriz bir gelişme yaşandı. Teixeira, görüştüğü iki kulüple de anlaşma sağlayamadı.

BEŞİKTAŞ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Brezilyalı yıldızın çok yakın arkadaşı olan ve transferde etkili rol oynayan Josef de durumu hemen Beşiktaşlı yöneticilere bildirdi. Bunun üzerine transferde yeniden Alex Teixeira ile masaya oturuldu. Görüşmeler olumlu bir şekilde sürerken, Josef aracılığıyla yıldız futbolcuyu arayan Sergen Yalçın ikna yeteneği ile noktayı koydu.

İMZA PARASI 900 BİN EURO

Beşiktaş ile Alex Teixeira arasında imza parası pürüzü de ortadan kalktı. Bonservisi elinde olan Brezilyalı yıldız, 900 bin Euro'luk teklife 'evet' dedi ve anlaşma tamamlandı.

LUCESCU'DAN DA GÖRÜŞLERİNİ ALDI

ALEX Teixeira'nın Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeden önce Shakhtar'da uzun süre çalıştığı Mircea Lucescu'nun da görüşünü aldığı öğrenildi. Rumen teknik adamın hem Siyah-Beyazlı kulüp hem de Türkiye konusundaki olumlu referansları transferin bitmesinde önemli bir rol oynadı. Teixeira, Ukrayna ekibinde forma giyerken Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe'ye gol atmıştı.