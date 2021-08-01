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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a: Son okunu gözlerim yaşlı izledim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz’u kutlarken duygularına hakim olamadı. Erdoğan, ”Son okunu gözlerim yaşlı izledim” ifadelerini kullandı...

    Son okunu gözlerim yaşlı izledim

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz altın madalya aldıktan sonra genç sporcuyu telefonla aradı. Madalya töreninden ardından Mete ile konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletçe yaşayacağız" şeklinde konuştu. Mete Gazoz da bu sözler üzerine çok duygulandı.

    BAKAN İLE ZAFER POZU

    Mete Gazoz, tarihi başarıdan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hamza Yerlikaya ile zafer pozu verdi.

    İNANCIN ZAFERİ

    2016'daki mesajında Tokyo'da altın alacağını söylemişti.

        Henüz 17 yaşındayken Rio 2016'da mücadele ettikten sonra "Söz veriyorum, Tokyo'da altın madalya kazanacağım" diyen Mete, sözünü de tuttu! Tarihler Ağustos 2017'yi gösterdiğinde Mete Gazoz, Tokyo 2020 olimpiyatlarındaki hedefini sosyal medya hesabından yinelemişti. Olimpiyat kolyesini boynuna geçiren Mete Gazoz, "Büyük hedefimiz belli. Olimpiyatlar aklımdan hiç çıkmıyor ama gözümün önünde de olsun istedim, 2020'ye kadar bu kolyeyi boynumda taşıyacağım" ifadelerini kullanmıştı... Şampiyon dediğini yaptı, dünyaya kendisini hayran bıraktı.
        Herkesi güldürdüm

        Mete Gazoz, "Orman yangınlarından dolayı kalbimiz her zaman Türkiye'deydi. Altın madalya sayesinde herkesi en azından bir süre için güldürebildiğimi düşünüyorum" dedi.

        METE GAZOZ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

        Finalde, İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenerek şampiyon olan 2 yaşındaki Mete Gazoz, ülkemize olimpiyat tarihindeki ilk okçuluk madalyasını kazandırdı...

        Mete Gazoz Tokyo'da tarih yazdı. Milli sporcumuz Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize altın madalya kazandırdı. Klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Gazoz, çeyrek finalde dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison'u saf dışı bıraktı.

        10 PUAN ATTI... İTALYAN DAĞILDI!

        Setlerde 2-0 geriye düşen Mete, skorda 4-4'lük eşitliği sağladı. 5. sete Mete 9, Nespoli ise 8 atarak başladı. İki sporcu da ikinci atışlarında 10 puanı buldu. Son atışında 10 puan atan Mete, mücadeleyi 6-4 kazandı.

        BİLİMSEL BİR ŞEKİLDE HAZIRLANDI

        Altın adam, çocukluğundan beri kendini şampiyonluğa hazırladı... Zihnini sürekli açık tutmak için piyano öğrendi. Milli sporcumuz Mete Gazoz, vücut koordinasyonunu sağlamak adına bir süre de basketbol oynadı.

        RESİM KURSUNDA EĞİTİM GÖRDÜ

        Omuzlarının gelişimi için yüzme kursuna gitti. Görme ve dikkat yeteneğini geliştirmek için 1 sene de resim kursunda eğitim gördü. Adım adım kendini geliştirdi ve sonunda da olimpiyat şampiyonluğu geldi.

        4 MADALYA BEKLİYORUM

        OĞLUNUN altın madalya kazanmasının ardından konuşan Metin Gazoz, "En az 4 tane aldın madalya bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        SULTANLAR TARİH YAZDI

            Milli voleybolcular, Arjantin'i devirdi, çeyrek finale yükseldi. Sultanlar, bir ilki gerçekleştirdi.

            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Voleybol Takımımız, B Grubu 4. maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında Ay-Yıldızlı voleybolcular büyük bir sevinç yaşadı... Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı. A Milli Takım, grubundaki son maçında yarın Rusya Olimpiyat Komitesi ile karşılaşacak.

            KAPTAN EDA: YENİ HEDEF YARI FİNAL

            Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, "İlk hedefimizi gerçekleştirdik. Artık adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

            ERSU ŞAŞMA'DAN BİR İLK!

            Milli atlet Ersu Şaşma, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sırıkla atlamada finale kalarak bunu başaran ilk Türk atlet oldu. Milli sporcu, elemelerde 5.65 metrelik derecesiyle adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü yapılacak finallerde yarışacak. Ersu Şaşma, mücadele sonrası duygularına hakim olamadı.

            NİJERYALI ATLET DOPİNGLİ ÇIKTI

            Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde mücadele eden Nijeryalı sporcu Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı. Okagbare 100 metrede yarı finale yükselmişti.

            ALTIN MADALYA BELINDA BENCİC'İN

            2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda dünya 12 numarası İsviçreli Belinda Bencic, Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

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