Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mete Gazoz'a: Son okunu gözlerim yaşlı izledim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz altın madalya aldıktan sonra genç sporcuyu telefonla aradı. Madalya töreninden ardından Mete ile konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Bizleri çok duygulandırdın. Tarihi yeniden ayağa kaldırdın. Okçu bir milletin okçu bir torunu olarak tarih yazdın. Gözlerim yaşlı olarak o son okunu izledim. İnşallah Türkiye'de Külliye'de seninle beraber bu mutluluğu milletçe yaşayacağız" şeklinde konuştu. Mete Gazoz da bu sözler üzerine çok duygulandı.

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