Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Üç sette de üstünlüğü korumayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükselirken Rusya Olimpiyat Komitesi maçının tarihi araştırılıyor. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Rusya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takımı grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak. Maç yine Arjantin maçında olduğu gibi saat 08.20'de başlayacak.

İşte maça dair tüm bilgiler ve puan durumu;