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    • 31.07.2021 10:05
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    • 31.07.2021 10:05
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    Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Rusya maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman?

    Bugün saat 08.20'de Arjantin ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu’ndaki dördüncü maçında rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından Rusya maçının tarihi merak edilmeye başlandı. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Rusya maçı hangi kanalda? Çeyrek final ne zaman? İşte müsabakaya dair merak edilenler...

    Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

    Filenin Sultanları Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Üç sette de üstünlüğü korumayı başaran A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükselirken Rusya Olimpiyat Komitesi maçının tarihi araştırılıyor. Voleybol Milli Takımı, bu sonuçla tarihinde ikinci kez katıldığı olimpiyatta ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları Türkiye Rusya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

    TÜRKİYE RUSYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    A Milli Takımı grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak. Maç yine Arjantin maçında olduğu gibi saat 08.20'de başlayacak.

    İşte maça dair tüm bilgiler ve puan durumu;

    A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE

    Salon: Ariake Arena

    Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Hamid Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

    Arjantin: Rodriguez, Mayer, Nizetich, Farriol, Mercado, Bulaich, Fortuna, Germanier, Nosach, Lazcano

    Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol

    Setler: 23-25,
    20-25,
    25-18

    Süre: 27, 26, 29 (82 dakika)

        2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde A Milli Voleybol Takımı, B Grubu dördüncü maçında Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Maça servis hatalarıyla başlayan milliler, file üstünde de etkisiz kaldı ve 5-2 geriye düştü. Zehra ve Hande ile bloktan sayılar bulan milli takım, 10-9 ile skoru lehine çevirmeyi bildi. Milliler, servisteki hatalarını düzeltemedi ve 17-16 geriye düştü. Eda ve Zehra ile sayılar bulan milli takım, seti 25-23 kazandı.

        Ebrar'ın fileden uzak kalmasıyla rakip bloklarını aşmakta zorlanan milli takım ikinci setin başında 7-6 geriye düştü. Bu oyuncuyu file önüne çektikçe sayı bulan milliler, Hande ve Eda ile üstünlük kurmasını bildi ve 16-13 ile skoru lehine çevirdi. Zehra ve Ebrar'ı çaprazda iyi kullanan Türkiye, bu seti de 25-20 kazanarak 2-0 öne geçti.

        A Milli Takım, 3. sete de 3-0 geride başlayan milli takım, çabuk toparlandı ve 7-6 üstünlük yakaladı. 15-14 geriye düştükten sonra çaprazda Eda ile sayı bulan Türkiye, seti 25-18 kazandı.

            Olimpiyat tarihinde ilk kez Londra 2012'de mücadele eden Türkiye, Tokyo 2020'de Arjantin'i 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez oyunlarda çeyrek finale çıktı.

            A Milli Takım, grubundaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.
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