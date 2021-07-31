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    • 31.07.2021 11:08
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    Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

    Son dakika haberine göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda final maçında milli okçu Mete Gazoz, İtalyan Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu oldu. Yaşanan bu güzel gelişmenin ardından Mete Gazoz kimdir sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

    Mete Gazoz kimdir?

    Milli sporcumuz Mete Gazoz TOKYO 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair tüm bilgiler...

    METE GAZOZ KİMDİR?

    Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

    İşte hayatı;

    Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.

    Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.

        Gazoz, Rio Olimpiyatları'ndaki ilk karşılaşmasında Fransız rakibi Plihon'u 6-5 yenerek bir üst tura yükseldi. Son 32 turundaki ikinci maçta, 4 numaralı seri başı Hollandalı van den Berg'e 3-7 yenilerek elendi.

        Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

        Erkekler Bireysel·Okçuluk kategorisinde İtalyan rakibini 6-4 yenerek Türk okçuluk tarihinde ilk Altın madalyanın sahibi oldu.
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        Haberler Spor Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatı