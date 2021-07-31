Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Milli sporcumuz Mete Gazoz TOKYO 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair tüm bilgiler...
METE GAZOZ KİMDİR?
Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.
İşte hayatı;
Mete Gazoz, Bakü'de düzenlenen ilk Avrupa Oyunları'nda ülkesini temsil etti. Sıralama turunu 641 puanla 46. sırada tamamladı. İlk turda eşleştiği Ukraynalı rakibine kaybederek elendi.
Nottingham'da düzenlenen 2016 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndaki bireysel kategorisinde gümüş madalya kazandı. 17 yaşındaki okçu, 2016 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türkiye kafilesindeki en genç sporcu oldu.