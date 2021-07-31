Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatı

Milli sporcumuz Mete Gazoz TOKYO 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Peki, Mete Gazoz kimdir? TOKYO 2020 Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında, nereli? İşte hayatına dair tüm bilgiler...

METE GAZOZ KİMDİR?

Mete Gazoz 8 Haziran 1999 tarihinde doğdu. İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

İşte hayatı;